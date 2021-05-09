Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ezine'de süt ürünleri tesisini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Üvecik köyünde bir süt ve süt ürünleri tesisini ziyaret etti.