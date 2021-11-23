Tarım Kredi Kooperatif Market'in 564'üncü şubesi Malatya'da açıldı

MALATYA (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 564'üncü şubesi Malatya'da törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki açılış töreninde, marketin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir çiftçi kuruluşu olduğunu hatırlatan Arpa, şöyle devam etti:

"1615 Kooperatif ve 200 hizmet bürosuyla 1815 noktada üreticilerimizin tarımsal girdi ihtiyacını karşılıyoruz. Bir yandan üreticilerimizin tarımsal girdi ihtiyacını karşılarken bir yandan da onların el emeği, göz nuru ürünlerini değerinde satın alarak onları spekülatif fiyat dalgalarından korumaya çalışıyoruz. Şu an da 19 iştirakimiz var. Şirketlerimizden aldığımız güçle ülke ekonomisine istihdam üretmeye ve katma değer üretmeye devam ediyoruz. Daha kısa bir ifadeyle tarlarında üreticilerimizi, sofralarında tüketicilerimiz lehine bir regülasyon görevi ifa ediyoruz. Bugün itibariyle gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera örtüsü, sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren 19 iştirakimiz var. Tarım kredi ailesi kesinlikle ayakta kalacak, ölmeyecek bir kar marjı hedefiyle kamu faydasını önceleyerek iş görüyor."

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım ise yıl sonuna kadar 700 markete ulaşacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da Türkiye'de kooperatifçilik denilince akla Tarım Kredi'nin geldiğini belirterek, yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Murat Tunç, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile ilgililer katıldı.