Tarım Kredi Kooperatif Market'in 275'inci şubesi Niğde'de açıldı
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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 275'inci şubesi Niğde'de açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 275'inci şubesi Niğde'de açıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market"in 275'inci şubesi Niğde'de açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market"in 275'inci şubesi Niğde'de açıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Şahinali Mahallesi'ndeki marketin açılışında, çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin mağazasının Niğde'de açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Mağaza sayesinde çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabileceğini belirten Şimşek, "Mağaza ilimiz ekonomisine ve istihdamına büyük katkılar sağlayacak. Bu tür mağazalar, piyasa için bir denge unsuru olacak ve rekabeti getirerek tüketicimize daha kaliteli ve fiyat yönünden uygun ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da bir yandan üreticinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan da muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren şirketler marifetiyle ülke ekonomisine katma değer sağladıklarını anlattı.

Pazarlama ve marketçilik şirketi özelinde en çok ihtiyaç duyulan köprülerden birini inşa ettiklerini vurgulayan Arpa, şunları kaydetti:

"Bu tarla ve sofra arasındaki köprü. Bir yandan bu köprüyü inşa ederken öbür yandan üreticinin ürettiği ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz güvenilir gıdayı tüketicimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Özellikle dönemsel olarak gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan tüketicimizi korumaya gayret ediyoruz. İlk mağazamızı 2017 yılında açtık. Bugün itibarıyla Niğde'de açtığımız mağazayla 34 ilde 275'inci mağazamızı açmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yıl sonuna kadar rakamımızı 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda o rakama uzak değiliz."

Konuşmaların ardından marketin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metehan Aydın, şirket yöneticileri, çalışanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 275'inci şubesi Niğde'de açıldı - Haberler Ekonomi
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