Tarım ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı
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Tarım ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

Tarım ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Tarım sektörü, 18 milyar dolara yaklaşan dış satımla tarihinin en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi.

Tarım sektörü, 18 milyar dolara yaklaşan dış satımla tarihinin en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 18,9 milyar dolara, ocak-ağustos döneminde de yüzde 36,9 yükselerek 140,2 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 17 milyar 953 milyon dolara ulaştı. Böylece tarım sektöründe tarihin en yüksek 8 aylık ihracatı yapılmış oldu.

Yılın 8 ayında sanayi ihracatı yüzde 38,8 artarak 106,3 milyar dolara, madencilik ihracatı da yüzde 49,4 yükselerek 3,8 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı yılın 8 ayında toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturdu.

Tarımda en fazla ihracatı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi

Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 5 milyar 580 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 4 milyar 323 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 2 milyar 83 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyar 786 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 1 milyar 282 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 1 milyar 268 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 871 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 470 milyon dolarla tütün, 184 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 107 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

Tarım bünyesindeki 10 sektörün 9'u ile atağa kalktı

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını artırdı. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 57,2 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.

Süs bitkileri ve mamulleri tarım bünyesindeki sektörler arasında en az dış satımı gerçekleştirmesine karşın ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sektörü yüzde 36,5 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 26,1 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 22,9 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 21,2 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 19,6 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 11,8 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 5,4 ile de fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri izledi.

Bu dönemde, tütün sektörünün dış satımı ise yüzde 17,9 azalış kaydetti.

TİM verilerine göre, yılın 8 ayında tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 AĞUSTOS
SEKTÖRLER20202021Yüzde DeğişimAlınan Pay (%)
I. TARIM14.895.46917.953.41320,512,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER9.940.98111.548.00316,28,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 4.604.8715.579.52021,24
Yaş Meyve ve Sebze 1.493.3521.786.11719,61,3
Meyve Sebze Mamulleri 1.032.0321.268.27622,90,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 778.718870.53511,80,6
Fındık ve Mamulleri 1.217.0931.282.2625,40,9
Zeytin ve Zeytinyağı 174.710184.2265,40,1
Tütün 572.078469.951-17,90,3
Süs Bitkileri ve Mam.68.128107.11657,20,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER1.526.0952.082.75936,51,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller1.526.0952.082.75936,51,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ3.428.3934.322.65126,13,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri3.428.3934.322.65126,13,1
II. SANAYİ76.583.663106.264.44738,875,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER6.711.6389.583.97642,86,8
Tekstil ve Hammaddeleri4.354.7096.419.45347,44,6
Deri ve Deri Mamulleri 856.7481.095.21727,80,8
Halı 1.500.1812.069.30637,91,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.11.488.63515.930.37738,711,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 11.488.63515.930.37738,711,4
C. SANAYİ MAMULLERİ58.383.38980.750.09438,357,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 10.317.69212.867.65324,79,2
Otomotiv Endüstrisi14.533.00618.787.95829,313,4
Gemi ve Yat761.936869.58414,10,6
Elektrik Elektronik6.538.0059.079.97038,96,5
Makine ve Aksamları4.590.1015.959.64129,84,2
Demir ve Demir Dışı Metaller 5.123.1677.635.781495,4
Çelik7.842.59813.232.07568,79,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri2.386.6973.002.77525,82,1
Mücevher2.150.4573.368.93456,72,4
Savunma ve Havacılık Sanayii1.239.4121.857.12349,81,3
İklimlendirme Sanayii2.840.1244.001.77740,92,9
Diğer Sanayi Ürünleri60.19386.82244,20,1
III. MADENCİLİK2.544.6043.802.65049,42,7
Madencilik Ürünleri2.544.6043.802.65049,42,7
T O P L A M (TİM*)94.023.736128.020.50936,291,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı8.382.13812.216.76745,78,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI102.405.874140.237.27636,9100

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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