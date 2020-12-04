Tarım danışmanı başına 46 bin TL destekleme verilecek

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarım danışmanı başına 46 bin TL destekleme verileceğini açıkladı.

Türkiye'nin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına dair 2020 yılı tebliği 1 Aralık 2012 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarımsal danışmanlık hizmeti alan ve tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere sahip tarımsal işletmelere danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara her bir danışman için yıllık 46 bin TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Tarımsal işletmelere hizmet verecek kişi ve kuruluşlar tebliğ hükümlerince 15 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapacaklardır. 2019 yılı TYDD hükümleri çerçevesinde ilimizde 7 ziraat odası, 9 tarımsal birlik, 2 kooperatif ve 4 serbest tarım danışmanı olmak üzere yetki belgesine sahip toplam 22 kişi ve kuruluş danışmanlık hizmeti vermiştir, bu kurumlarda 67 tarım danışmanının istihdamı sağlanmış olup toplamda 3 milyon 82 bin TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Danışman çalıştırılması suretiyle kamunun istenilen düzeyde yerine getiremediği yayım faaliyetleri çiftçilerimize ulaştırılmakta ve ekimde pazarlanmasına kadar üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olan danışmanlar tarafından üretimde kaliteyi, birim alandan alınan verimde artışı, ilaç kalıntısı olmadan üretimi ve pazar aşamasında karşılaşılan sorunların çözümü hedeflenmektedir. Ayrıca danışman olarak hizmet veren genç meslektaşlarımızın istihdamını sağlamanın da mutluluğunu yaşamaktayız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı