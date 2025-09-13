Tarık Biberovic neden yok? Milli takımda Tarık Biberovic neden yok, kadroda yok mu?

Tarık Biberovic neden yok? EuroBasket 2025 maçları için açıklanan A Milli Basketbol Takımı kadrosunda Tarık Biberovic'in olmaması dikkat çekti. Fenerbahçe Beko'da forma giyen genç oyuncunun neden milli takımda bulunmadığı sorusu gündeme geldi.

TARIK BİBEROVİC MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Tarık Biberovic, Türk pasaportuna sahip olmasına rağmen FIBA kuralları nedeniyle bu yaz A Milli Takım kadrosunda yer alamadı. Daha önce Bosna Hersek altyapı milli takımlarında forma giyen genç oyuncunun uluslararası turnuvalarda Türkiye adına oynaması için özel izin ve prosedürler gerekiyor. Bu geçiş süreci tamamlanmadığı için Biberovic, EuroBasket 2025 kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Milli takımlar için belirlenen "devşirme statüsü" de Biberovic'in durumunda etkili oldu. FIBA kurallarına göre milli takımlar yalnızca bir devşirme oyuncu oynatabiliyor. Türkiye, bu hakkını Shane Larkin için kullandığı için Biberovic'in kadroda yer alması mümkün olmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu, gerekli sürecin tamamlanması için çalışmalarını sürdürürken genç oyuncu şimdilik yalnızca kulüp düzeyinde Türk statüsünde oynamaya devam ediyor.

TÜRKİYE BASKETBOL MİLLİ TAKIM OYUNCULARI İSİMLERİ

EuroBasket 2025 için açıklanan A Milli Basketbol Takımı kadrosunda yer alan isimler dikkat çekici bir genişlikte. NBA'de oynayan yıldızlardan Türkiye liginde forma giyen önemli oyunculara kadar pek çok isim listede kendine yer buldu.

A Milli Kadro'da yer alan oyuncular arasında Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer bulunuyor.