12.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:33

Van'ın Gürpınar ilçesinde yer alan tarihi ve kültürel varlıkların tanıtılması amacıyla belediye tarafından "Tarihte Gürpınar" paneli düzenlendi.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bekir Koçlar moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Tarihçi Doç. Dr. Rahmi Tekin ve Sanat Tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Top konuşmacı olarak katıldı.



Gürpınar Kültür Merkezinde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar'ın tarihini ilçe sakinleri ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak amacıyla paneli düzenlediklerini anlattı. "İlçemizde bulunan kişilerin kültürel değerlerimize hakim olması bizler için önemlidir" diyen Başkan Tanış, "Bunun içinde 'Tarihte Gürpınar' paneli ile vatandaşlarımızı alanlarında uzman hocalarımızla buluşturduk. İlçemiz, tarihin birçok inanç ve kültür mozaiğini içinde barındırıyor. Bunun için bizlerin bu mirası tanıyarak sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda Gürpınar Belediyesi olarak hazırladığımız proje kapsamında Hoşap'ı Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yeniden inşa edeceğiz. Hoşap Kalesi, dünyada bulunan kaleler arasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayınlanan en ihtişamlı 13 kale içerisinde yer almaktadır" dedi.



Yerel yönetim merkezli bütün kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde Gürpınar'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri turizme kazandırmak istediklerini anlatan Başkan Tanış, "İlçemizde çok önemli bir tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kırk Değirmenler için çeşitli projeler hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a değirmenlerle ilgili dosyamızı sunduk. İnşallah orada da ciddi bir yenileme başlatarak yeniden aktif hale getireceğiz. Bu değirmenlerde Gürpınar'ın buğdayı öğütülecek. Orda ekmek olacak ve gelen misafirler has buğdaydan ekmek yiyecek. Yine inanç ve gastronomi turizmi üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da özgün projelerle ilçemizi daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah panelimizi ilerleyen süreçte sempozyumla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.



Panelde Gürpınar'ın tarihi geçmişinin yanı sıra Urartulardan kalma Çavuştepe Kalesi, Kırk Değirmenler, Şamran Kanalı, Yedisalkım Kaya Resimleri, Der Meryem (Meryem Ana) Manastırı ve tarihi Hoşap Kalesi katılımcılar tarafından anlatıldı.



Vatandaşlar tarafından yoğun katılımın olduğu panel, soru cevap bölümüyle devam etti. - VAN

Kaynak: İHA