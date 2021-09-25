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Tarihin gölgesinde spor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tarihin gölgesinde spor

Malatya'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında Arslantepe Höyüğü'nde Masa Tenisi, Eskrim, Dart ve Santranç etkinliği düzenlendi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında Arslantepe Höyüğü'nde Masa Tenisi, Eskrim, Dart ve Santranç etkinliği düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Malatya Yeşiltepe 1 Nolu Stad'da devam ediyor.

Avrupa Spor Haftası kapsamında, Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl, 23-30 Eylül tarihleri arasında, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü arttırmak amacıyla çeşitli sportif faaliyetler yapılıyor.

Avrupa Spor Haftası kapsamında, geçtiğimiz Temmuz ayında UNESCO dünya kültür mirası kalıcı listesine alınan Arslantepe Höyüğü'nde Masa Tenisi, Eskrim, Dart ve Santranç etkinliği düzenlendi. - MALATYA

Tarihin gölgesinde spor

Tarihin gölgesinde spor

Tarihin gölgesinde spor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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