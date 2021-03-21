Tarihi performansıyla F.Bahçe'yi ayakta tuttu! Altay sosyal medyada gündeme oturdu
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Tarihi performansıyla F.Bahçe'yi ayakta tuttu! Altay sosyal medyada gündeme oturdu

21.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:35
Tarihi performansıyla F.Bahçe'yi ayakta tuttu! Altay sosyal medyada gündeme oturdu

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır'ın tarihi performansı maça damga vurdu. Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar içinde en fazla kurtarışı bu akşam yapan Altay, siyah-beyazlıların farka gitmesini önledi ve takımını maçta tuttu. Performansı sonrası sosyal medyada gündem olan genç kaleciyi taraftarlar yere göğe sığdıramadı.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbiye Altay'ın kurtarışları damga vurdu. Bu sezon ligin en formda kalecilerinden biri olan genç kaleci, Beşiktaş karşısında da kalesinde devleşti.

TAKIMINI MAÇTA TUTTU

Kalesine gelen yüzde yüzlük gol pozisyonlarına geçit vermeyen Altay, Fenerbahçe'yi oyunun içinde tutan isim oldu. Son dakikaya kadar üst düzey bir performans sergileyen genç kaleci takımına güven verdi. Altay, 89. dakikada Ozan'ın harika golüyle skoru 1-1'e getiren Fenerbahçe'de maçın en önemli ismi oldu.

TARAFTARLAR YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Altay'ı yere göğe sığdıramadı. İşte derbide Fenerbahçe adına maçın kahramanı Altay için atılan tweetlerden bazıları:

Tarihi performansıyla F.Bahçe'yi ayakta tuttu! Altay sosyal medyada gündeme oturdu
Tarihi performansıyla F.Bahçe'yi ayakta tuttu! Altay sosyal medyada gündeme oturdu
Tarihi performansıyla F.Bahçe'yi ayakta tuttu! Altay sosyal medyada gündeme oturdu
Tarihi performansıyla F.Bahçe'yi ayakta tuttu! Altay sosyal medyada gündeme oturdu
Tarihi performansıyla F.Bahçe'yi ayakta tuttu! Altay sosyal medyada gündeme oturdu
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