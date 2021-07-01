Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar

Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü ile Aşağıdağ Köyü Spor Kulübü Derneği (AŞDER) Edirne'de düzenlenecek 660 yıllık tarihi Kırkpınar hazırlanan pehlivanlar, korona virüs sürecinde evde antrenman yapıp, bireysel performanslarını koruyarak güreşler için 32 dereceyi bulan sıcaklık altında hazırlanıyor.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü ile Aşağıdağ Köyü Spor Kulübü Derneği (AŞDER) Edirne'de düzenlenecek 660 yıllık tarihi Kırkpınar hazırlanan pehlivanlar, korona virüs sürecinde evde antrenman yapıp, bireysel performanslarını koruyarak güreşler için 32 dereceyi bulan sıcaklık altında hazırlanıyor.

Edirne Kırkpınar'da düzenlenecek 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-10-11 Temmuz tarihlerine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü ile (AŞDER) pehlivanları hazırlıklarına devam ediyor. Alaplı Güreş Sahası'nda kampa giren pehlivanlar, yaklaşık 32 dereceyi bulan sıcağa aldırmadan antrenman yaptılar. Tesislerin çim sahasına gelen pehlivanlar, kispetlerini giydikten sonra birbirlerini yağladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşen pehlivanlar, kızgın sıcak altında güreşti. 25 dakika birbirleri ile kıran kırana güreşen başpehlivanlar ve diğer küçük boy pehlivanlar, yenişemeyince puanlamaya gitti. Antrenörlerin sık sık uyardığı sporcular, 32 derecelik sıcak altında zor anlar yaşadı.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Barış Arslancan, amaçlarının Alaplı'yı Kırkpınar'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek, altyapı dahil 16 sporcu ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılacaklarını ve Alaplı'ya madalyalarla dönmek için mücadele edeceklerini söyledi. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Arslancan, "Alaplı Güreş Sahası'nda antrenmanlara devam ediyoruz. Hava sıcaklığından dolayı merkezde yağlı antrenman yapıyoruz. Güreşlere az zaman kaldı. Hem kondisyon ve güç hem de yağlı olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü ve (AŞDER) olarak güçlü bir takıma sahip olduklarının altını çizen Başkan Arslancan, "Başaltı, büyük orta boy, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste küçük boylarında iddialıyız" diye konuştu.

AŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Acar ise Kırkpınar'dan madalya beklediklerini belirterek, "Güreşçilerimizi Kırkpınar'a en iyi derecede hazırlıyoruz. 2018 yılında AŞDER'i kurduk. Yaptığımız araştırmalar ile tespit ettiğimiz güreşçi kardeşlerimizi bünyemize aldık. Bu zaman içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerindeki müsabakalara güreşçilerimizi gönderiyoruz. Yol masraflarını karşılıyoruz. Bunların içerisinde, Antalya-Kumluca, Tekirdağ, Bursa, İstanbul-Kağıthane, Kocaeli-Gebze vardır. Gençlerimiz gerek bünyemizde, gerekse gittikleri müsabakalarda Kırkpınar'a çok iyi hazırlandılar ve beklediğimiz gün geldi. İkinci defa Kırkpınar'a katılmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Güreşçilerimize başarılar diliyorum. Dört dörtlük güreşçi kardeşlerimiz var. Hepsi çok iyi çalıştılar, gençlerimizden derece bekliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar
Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar
Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar
Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Lütfü Türkkan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:52:31. #1.16#

title