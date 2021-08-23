Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

Edirne Belediyesi, önümüzdeki yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasın düzenleneceğini açıkladı.

Edirne Belediyesi, önümüzdeki yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasın düzenleneceğini açıkladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 1 yıl aradan sonra yaparak geleneği sürdürdüklerini belirterek, 2022 yılında yapılacak 661'inci Kırkpınar'ın da tarihlerini belirlediklerini söyledi. Ülke genelinde 120'ye yakın yağlı güreş yapıldığını kaydeden Gürkan, Güreş Federasyonu ile de görüşerek önümüzdeki yılın yağlı güreş programı kapsamında Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 27 Haziran- 3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılmasının kararını aldıklarını belirtti. Gürkan Kırkpınar Güreşleri'nin 1-2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl sadece güreşleri yaptıklarını, festival kısmını iptal ettiklerini kaydeden Gürkan, "Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde 1 yıl yağlı güreşlerden ve Kırkpınar'dan uzak kaldık. Bu sene ise kısıtlı sayıda seyirci ve salgın tedbirlerine uyarak sadece güreşlerimizi yapabildik. Festival boyutu Kırkpınar'la bir bütün. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle festivalimizi yapamadık. Umarım önümüzdeki yıl festival bölümüyle de coşkulu bir Kırkpınar haftası yaşarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu