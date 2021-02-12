Tarihi Kırkgöz Köprüsü restore ediliyor
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Tarihi Kırkgöz Köprüsü restore ediliyor

12.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:03

Afyonkarahisar'ın turizmine katkı sağlayacak olan Bolvadin Tarihi Kırkgöz Köprüsü Antik Yol ve Taş Köprü Uygulama Projesinin ihalesi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın turizmine katkı sağlayacak olan Bolvadin Tarihi Kırkgöz Köprüsü Antik Yol ve Taş Köprü Uygulama Projesinin ihalesi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihalesi 29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen söz konusu projenin çalışmalarına en kısa sürede başlanılacak.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kapsamlı onarımlar geçiren köprünün günümüzde 57 kemeri bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferi hazırlıkları sırasında Mimar Sinan tarafından yapılan onarımda, köprüye bir namazgah ve 22 kemer eklendi.

Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar tarafından ulaşımı engellemek amacıyla köprünün tahrip edilen üç kemeri, 1922'de onarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu döneminden kalma, 400 metre uzunluğa ve 57 kemere sahip köprüde 26 Ekim 2020'de incelemede bulunmuş ve köprünün turizme kazandırılacağı müjdesini vermişti. Karaismailoğlu, tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Kırkgöz Köprüsü de buna güzel bir örnek olacak. Bu tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir." ifadelerini kullanmıştı.

Tarihi Kırkgöz Köprüsü restore ediliyor
Tarihi Kırkgöz Köprüsü restore ediliyor
Tarihi Kırkgöz Köprüsü restore ediliyor
Tarihi Kırkgöz Köprüsü restore ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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