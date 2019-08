19.08.2019 00:04

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları'nda Quentin Tarantino'nun son filmi "Once Upon A Time… In Hollywood/ Bir Zamanlar… Hollywood'da", vizyona çıkışından önce gösterilecek.