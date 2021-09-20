Taraftarın "Formayı çıkar" tepkisini gösterdiği Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı

Sarı-Kırmızılı takımın taraftarlar, uzun süredir performansından memnun olmadığı Babel ve Yedlin'e sert tepki gösterdi. En ağır tepkiyi ise Ömer Bayram aldı. Fanatik'in haberine göre; maç sonrası ter antrenmanında Ömer'e yönelik, "Formayı çıkar git" tezahüratları yükseldi.

"EYVALLAH"

Ömer Bayram'ın bu tepkiler üzerine motivasyonu düştü. Taraftarlara doğru "Eyvallah" deyip, formasını yere atıp sahayı terk etti. Devreye Fatih Terim girdi. Babel de taraftarların kendilerine yönelik tepkilerine karşılık alkışla cevap verdi.

Haberler.com - Spor Haberleri