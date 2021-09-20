Taraftarın "Formayı çıkar" tepkisini gösterdiği Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı
Galatasaray taraftarı Alanyaspor karşılaşması daha başlamadan bazı futbolculara sert tepki gösterdi. Maç sonu da bu tepkiler devam ett. Ter antrenmanında ıslıklar yükseldi. En fazla tepkiyi Ömer Bayram, Babel, Yedlin gördü. Ömer, "Formayı çıkar git" diyen taraftarlara "Eyvallah" diyerek formasını yere attı ve sahayı terk etti.
Sarı-Kırmızılı takımın taraftarlar, uzun süredir performansından memnun olmadığı Babel ve Yedlin'e sert tepki gösterdi. En ağır tepkiyi ise Ömer Bayram aldı. Fanatik'in haberine göre; maç sonrası ter antrenmanında Ömer'e yönelik, "Formayı çıkar git" tezahüratları yükseldi.
"EYVALLAH"
Ömer Bayram'ın bu tepkiler üzerine motivasyonu düştü. Taraftarlara doğru "Eyvallah" deyip, formasını yere atıp sahayı terk etti. Devreye Fatih Terim girdi. Babel de taraftarların kendilerine yönelik tepkilerine karşılık alkışla cevap verdi.
Haberler.com - Spor Haberleri