Taraftarın 'Formayı çıkar' tepkisini gösterdiği Ömer Bayram, 'Eyvallah' diyerek formasını yere attı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taraftarın "Formayı çıkar" tepkisini gösterdiği Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray taraftarı Alanyaspor karşılaşması daha başlamadan bazı futbolculara sert tepki gösterdi. Maç sonu da bu tepkiler devam ett. Ter antrenmanında ıslıklar yükseldi. En fazla tepkiyi Ömer Bayram, Babel, Yedlin gördü. Ömer, "Formayı çıkar git" diyen taraftarlara "Eyvallah" diyerek formasını yere attı ve sahayı terk etti.

Sarı-Kırmızılı takımın taraftarlar, uzun süredir performansından memnun olmadığı Babel ve Yedlin'e sert tepki gösterdi. En ağır tepkiyi ise Ömer Bayram aldı. Fanatik'in haberine göre; maç sonrası ter antrenmanında Ömer'e yönelik, "Formayı çıkar git" tezahüratları yükseldi.

Taraftarın ıslıkladığı Ömer Bayram, 'Eyvallah' diyerek formasını yere atıp sahayı terk etti

"EYVALLAH"

Ömer Bayram'ın bu tepkiler üzerine motivasyonu düştü. Taraftarlara doğru "Eyvallah" deyip, formasını yere atıp sahayı terk etti. Devreye Fatih Terim girdi. Babel de taraftarların kendilerine yönelik tepkilerine karşılık alkışla cevap verdi.

Taraftarın ıslıkladığı Ömer Bayram, 'Eyvallah' diyerek formasını yere atıp sahayı terk etti

Taraftarın
Haberler.com - Spor Haberleri
Muslera'yı böyle bilmezdik! Tünelde beklediği rakip futbolcuya saldırmaya kalkıştı

Muslera'yı böyle bilmezdik! Tünelde beklediği rakip futbolcuya saldırmaya kalkıştı

 Erman Toroğlu, Fatih Terim'i sert eleştirdi: Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti

Erman Toroğlu, Fatih Terim'i sert eleştirdi: Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Halil Kara:Bizim taraftar kadar yüzsüzü yok. Ömer bayrama da bunu yapmazsın be her girdiğinde oyunu hareketleniyor. o girdiği son 10 dk da 15 dk da asist yapıyor. takımda onun gibi orta açabilen ikinci bir isim bile yok.
Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Uğur Duran:Babel tamam da Ömer Bayram'dan ne istiyorsunuz yahu? bu çocuk gıkını bile çıkarmadan kulübede bekledi. 3 sezon önce asist kralı oldu. forma verseler belki yine olacak. yapmayın, yapmayın, tepkiyi yanlış kişiye veriyorsunuz
Cevap Yaz 4 17 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Özge Özpirinçci Müge Anlı Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Taraftarın 'Formayı çıkar' tepkisini gösterdiği Ömer Bayram, 'Eyvallah' diyerek formasını yere attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:32:12. #1.17#