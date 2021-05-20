Tapu masrafı ne kadar 2021? Tapu harcı ne kadar? İşte Tapu masrafları hakkında detaylar...
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Tapu masrafı ne kadar 2021? Tapu harcı ne kadar? İşte Tapu masrafları hakkında detaylar...

Tapu masrafı ne kadar 2021? Tapu harcı ne kadar? İşte Tapu masrafları hakkında detaylar...
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Tapu masrafları, konut, iş yeri ve arsa alışverişleri sırasında yapılacak işlemler için yapılan ödemelerdir. Bu ödemeleri hem satıcının hem de alıcının ödeyebileceği şekilde iki ayrı koldan yapılır. Tapu masrafı ne kadar 2021? Tapu harcı ne kadar? İşte Tapu masrafları hakkında detaylar...

Bankaların konut kredilerinin güncellemelerinin ardından gayrimenkul alacakların aklına tapu masraflarını getirdi. 2021 tapu masrafları ve harçlarını merak eden vatandaşlar; "2021 tapu harcı ne kadar, tapu harcını kim öder, alıcı mı öder satıcı mı" gibi sorularla konuyu araştırmaya başladı. Konut almak isteyenlerin merak ettiği; tapu harcı, tapu masrafı hesaplama, arsa tapu harcı hesaplama, tapu masrafı ve harç bedeli gibi terimlerin açıklamaları ve hesaplama yöntemi haberimizde…

TAPU MASRAFI NE KADAR 2021?

Tapu harcı ya da tapu masrafı, gayrimenkulün tapu dairesinde beyan edilen bedelinin %4'ü olarak hesaplanır. Bu bedele ek olarak 385 TL döner sermaye ücreti de alınır. Tapu harcı döner sermaye ücretine gelen zam 9.11 oranında oldu

Tapu Harcı Nedir?

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.)tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanan bir harçtır. Tapu harcına ek olarak 2021 yılı için 194,75 TL döner sermaye bedeli de tahsil edilir.

2021 Yılı Tapu Harcı Döner Sermaye Bedeli

Tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli 2021 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 171,25 TL ve ilave hizmet bedeli 23,50 TL olmak üzere toplam 194,75 TL'dir. Bu tutar taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece genel usul olarak alıcı tarafından ödenir.

Tapu Harcını Kim Öder?

Tapu harcı bedeli, "aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça" alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.

2021 TAPU MASRAFI (HARCI) NASIL HESAPLANIR?

Gayrimenkul devir işlemleri sırasında harç bedeli emlak vergisinden mutlaka fazla olmalıdır. Tapu harç bedeli hesaplanırken, gayrimenkul harcı tapu dairesine beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanarak bulunur. Tapu masrafını kim öder sorusunun cevabını verelim. Her iki tarafın da (hem alıcı hem de satıcı) tapu harcı ödediğini yukarıda belirtmiştik. Devir işlemi yapılan gayrimenkulün beyan edilen satış değerinin binde 20'si (%2) oranında hesaplanarak, hem alıcıdan hem de satıcıdan olmak üzere ayrı ayrı binde 20, yani toplamda binde 40 oranında masraf alınır. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir konutun satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.

Diğer bir örnekle;

Gayrimenkul satış fiyatı: 300 bin TL,

Tapu harcı oranı: Binde 20,

Alıcının ödeyeceği tapu harcı: 6 bin TL,

Satıcının ödeyeceği tapu harcı: 6 bin TL.

Tapu Harcı Hangi Bankalara Ödenebilir?

Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT hariç tüm bankların kredi kartı ile tapu harcını Gelir İdaresi'nin online işlemleri üzerinden ödeyebilirsiniz. Tapu harcı ödemesini banka şubesi üzerinden yapacaksanız ancak şu bankaların şubeleri üzerinden ödemeyi yapabilirsiniz:

  • Ziraat Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası
  • Halk Bankası
  • Vakıflar Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • PTT
  • Emlak Katılım Bankası
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Tapu masrafı ne kadar 2021? Tapu harcı ne kadar? İşte Tapu masrafları hakkında detaylar... - Haberler
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