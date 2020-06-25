Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı özellikleri nelerdir? Tanzanit taşı değeri nedir?
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Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı özellikleri nelerdir? Tanzanit taşı değeri nedir?

Mavi zoisit olarak da isimlendirilen tanzanit taşı adını Tanzanya'dan almaktadır. Tanzanit, nadir bulunan bir mücevherdir ve safir renktedir. Maviden mora doğru renkleri de olan tanzanit vatandaşların merak konusu olurken tanzanit taşı nedir, tanzanit taşı özellikleri nelerdir ve tanzanit taşı değeri nedir gibi soruları yanıtları merak edildi.

Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı özellikleri nelerdir? Tanzanit taşı değeri nedir?
25.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:30

Çok değerli taş olmasıyla tanınan tanzanit taşı vatandaşların da merak konusu oluyor ve tanzanit taşı nedir, tanzanit taşı özellikleri nelerdir ve tanzanit taşı değeri nedir gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı özellikleri nelerdir? Tanzanit taşı değeri nedir?

TANZANİT TAŞI NEDİR?

1967 yılında Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde de bulunmamaktadır. Ancak saydam Zoisitin belirli sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilmektedir.

TANZANİT TAŞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tanzanit taşını da içine alan Zoisit, metamorfik (başkalaşım) ve pegmatit (çizgisel granit) kayalar arasında oluşur. Saf haliyle saydam veya yarısaydamdır. Bünyesinde Kalsiyum, Alüminyum, Silisyum, Oksijen ve Hidrojen ile çok az miktarlarda olmak üzere Demir, Manganez, Magnezyum, Krom, Titanyum, Sodyum, Vanadyum, Stronsiyum ve Su bulunur.

Değişik yönlerden bakıldığında açıkça 3 farklı renk görünür. Parlak ışıkta bakıldığında mavi ile mor arasında renk değişimi meydana gelir.

Tanzanit, kesinlikle Ultrasonik temizleyicilerle temizlenmemelidir. Buharla temizlenmesi güvenli değildir. Ilık suyla ve sabunla temizlenebilir. Hidroklorik e hidroflorik asitlerden uzak tutulmalıdır, zira asitler Tanzaniti aşındırır, hasar verir. Kuyumcuların kullandığı asetilen lambası alevinde ise eriyerek birbiriyle kaynaşır. Ani sıcaklık değişimlerinde ise çatlayabilir.

TANZANİT TAŞI DEĞERİ NEDİR?

Sadece Tanzanya'da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.

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