Tanrılara Karşı - Riskin Olağanüstü Tarihi Amerikalı finansal tarihçi, ekonomist ve eğitimci Peter L. Bernstein'ın "Tanrılara Karşı - Riskin Olağanüstü Tarihi" adlı kitabı, Canan Feyyat'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Harvard Üniversitesi Ordinaryus Profesörü John Kenneth Galbraith, kitap ile ilgili, "Muhteşem tarih bilgisi ve riskin günümüzdeki görünümleriyle ilgili olağanüstü bilgi birikimiyle Peter Bernstein, bizi Tanrılara Karşı ile buluşturuyor. Finans dünyasına böyle bir şey bu yıl ve sonsuza dek gelmeyecek. Sözlerimi özenle seçiyorum: Hiç kimse kaçırmamalı" dedi.

Kitap ile ilgili The New York times'da yayınlanan bir değerlendirmede de, "İddialı ve sürükleyici... Bernstein bizlere, insanlığı batıl inançların ve kaderciliğin boğucu hakimiyetinden kurtaran gerçek hümanistler olarak gördüğü, kendilerini olasılık hesaplarına adamış bilim insanlarıyla muazzam bir buluşma ayarlamış" denildi.The Wall Street Journal'ın da, "Olağanüstü sürükleyici ve bilgilendirici bir kitap" diye tanımladığı kitap ile ilgili The Economist dergesinde, "Okunmayı muazzam hak ediyor ve kesinlikle çok okunacak" denildi.Aynı zamanda, etkin piyasa hipotezinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi onu yatırım ekonomisini kamuoyuna yaygınlaştırma ve sunmada ülkenin en tanınmış otoritelerinden biri haline getiren Bernstein'ın kitabını, ekonomi ve finans dergesi Business Week de, "Ele aldığı konunun tümüne vakıf ve tümünü veren canlı bir kitap... Tanrılara Karşı, bir soruyla yola çıkıyor ve yanıtını üretiyor" diye tanımladı.

The Worth'de "İnsanların dünya ile ilgili düşünce biçimlerini sonsuza dek değiştirebilecek büyüleyici bir kitap" diye tanımlanan kitap için, Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri (The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers) kitabının yazarı Robert L. Heilbroner, "Bu kadar merkezi önemde, böylesine çekici ve heyecan veren bir kitabı başka biri yazamazdı" dedi. (Fotoğraflı)

