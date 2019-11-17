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Tanpınar Ödülleri sahiplerini buldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın kazananları belli oldu.

17.11.2019 02:13 | Son Güncelleme: 17.11.2019 02:13
Tanpınar Ödülleri sahiplerini buldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yurtiçi ve yurtdışından toplam 71 eserin katıldığı yarışmada birinciliği 'Tanpınar ve Üç Tarz-ı Tahattur' adlı eseriyle Ankara'dan katılan Çağatay Balkaya elde etti.

Kaynak: Dunya.com

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