Tanpınar Ödülleri sahiplerini buldu

17.11.2019 02:13 | Son Güncelleme: 17.11.2019 02:13

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yurtiçi ve yurtdışından toplam 71 eserin katıldığı yarışmada birinciliği 'Tanpınar ve Üç Tarz-ı Tahattur' adlı eseriyle Ankara'dan katılan Çağatay Balkaya elde etti.