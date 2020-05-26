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Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti

Türk futbolunun efsane futbolcusu Tanju Çolak, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi ve Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirilmesinin doğru olduğunu söyledi. Teknik direktör adaylarından Erol Bulut'la ilgili çekinceleri olduğunu belirten Çolak, eski sportif direktör Damien Comolli'yi sert sözlerle eleştirdi.

26.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:32

Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen,"Avrupa gol kralı" unvanına sahip efsane golcü Tanju Çolak, sarı-lacivertli kulüpte yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Youtube kanalında gazeteci Haluk Yürekli'lye hazırladığı "Gündemin Kralı" programında açıklamalarda bulunan Çolak, sarı-lacivertli kulübün Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirmesinin doğru karar olduğunu söylerken, eski sportif direktör Damien Comolli'yi sert bir dille eleştirdi.

Çolak ayrıca, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Erol Bulut'un büyük takım baskısını kaldıramayacağını ifade etti.

"EROL BULUT BAŞARILI AMA BASKIYI KALDIRACAK TECRÜBEYE SAHİP DEĞİL"

Erol Bulut'un başarılı bir kariyere sahip olduğunu belirten Çolak, "Erol Bulut bence büyük takımdaki baskıyı kaldırabilecek tecrübeye sahip değil. Adam başarılı mı, başarılı. Malatyaspor ve Alanyaspor'da iyi işler yaptı. Bu bir gerçek ama basın baskısı, taraftar baskısı, yönetim baskısı, lider futbolcu baskısını nasıl kaldırabilecek, onu merak ediyorum. Bu konuda işi biraz zor. Uzun zamandır söylüyorum, yine söyleyeceğim. Fenerbahçe'de sorun teknik adam değil. Oradaki sorun futbolcu kalitesi eksikliğidir. Kadrodaki oyuncuların bu zamana kadar verdikleri ortada" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN İKNA EDEMEYECEĞİ FUTBOLCU YOK"

Tecrübeli futbol adamı, Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takıma gelmesi için her futbolcuyu ikna edebileceğini söylerken, "Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, Fenerbahçe için büyük avantajdır. Evet saha içinde kaybetmeyi sevmeyen, kabullenmeyen ve hırslı bir yapısı vardır ama esas büyük artısı şudur: Emre Belözoğlu'nun konuşup da takıma gelmeye ikna edemeyeceği hiçbir futbolcu yoktur. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Çünkü kariyeri muhteşem, yaptığı işler ve oynadığı takımlar ortada. Gelecek futbolcular da ona biraz güvenecek ve inanacak. Fenerbahçe'nin diğer rakiplerine bakıyorum; Galatasaray'da, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta sportif direktör olarak kim var, tanımıyorum. Ama Emre Türkiye ve Avrupa'da üst düzey takımlarda forma giydi, 40 yaşına geldi fakat hala oynuyor. O yüzden Emre'ye çok büyük saygı duyulacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"COMOLLI TAKIMIN İÇİNE ETTİ"

Sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi sert bir şekilde eleştiren Tanju Çolak, "Emre Belözoğlu, Comolli'den çok daha büyük işler yapacak. Comolli geldi, bu takımın içine etti. Ali Koç onu çok dinledi, her dediğini yaptılar. O nedenle bu takımı Emre Belözoğlu'na teslim etmek zorundalar. Hiçbir şeye karışmasınlar, otursun ve hesabı da Emre'den sorsun. Emre de biliyor ki, bu takımın performansı kötü. Takımdaki futbolcular kötü, oyuncu kalitesi çok aşağıda. Şampiyonluk ve başarı isteniyorsa, bu kadrodan en az 10 futbolcu yollanmalı" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAR"

Emre Belözoğlu'nun sportif direktör oluşunu Avrupa kulüplerindeki yapı ile kıyaslayan başarılı futbol adamı, "Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, Türk futbolu için çok önemli bir karardır. Görün bakın ki, hiçbir kulüpte sportif direktör yok. Sportif direktörü olanın da futbolla uzaktan yakından alakası yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Avrupa kulüpleri hep eski, saygın futbolcuları göreve getirirler ki, ilişkileri o kursun. Bizde ise tam tersi. Yönetici ilişkileri kursun, kafasına göre para versin" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU İSTERSE, CANER VE GÖKHAN FENERBAHÇE'YE GELİR"

Tanju Çolak son olarak Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli takıma transferini değerlendirirken, "Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü transfer edeceğini zannetmiyorum. Sadece Emre Belözoğlu isterse onlar gelir. Yönetimin bu kararı alacağını düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'den güzel ayrılmadılar. Taraftar baya bağırdı ikisine de. Caner'in Beşiktaş'ta kalırsa alacağı para belli. Fenerbahçe'de iki katını alır. Caner biraz futboldan uzaklaşsa da toparlayınca Fenerbahçe'de bir numaralı sol bek olur, milli takım için de adaydır bana göre. Gökhan da yaşına rağmen iyi performans gösteriyor. Hem iyi savunma yapıyor hem de gol atıp attırıyor. Böyle oyuncuları kaybetmemek lazım. Beşiktaş'ın da maddi sıkıntılarının fazla olduğunu biliyoruz. Maaşları nasıl ödeyecekler, bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti
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