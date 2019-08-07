Taner Yalçın, Sivas Belediyespor'da

07.08.2019 16:22

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, orta saha oyuncusu Taner Yalçın'ı renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'da forma giyen tecrübeli orta saha Taner Yalçın ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Namık Altunsoy'un raporu doğrultusunda 29 yaşındaki orta saha, önceki gün 2. Başkan Taner Karabal ile Afyon kampında bir araya gelerek kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Taner Yalçın, kariyerinde 175 maça çıkarken 31 gol kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İHA