Tandoğan: "Ligin en iyi hücum hattına sahip takıma karşı oynadık"
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Tandoğan: "Ligin en iyi hücum hattına sahip takıma karşı oynadık"

Tandoğan: 'Ligin en iyi hücum hattına sahip takıma karşı oynadık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Hatayspor'un en iyi organize atak yapan takım olduğunu ve bu takıma karşı oynayabilecekleri en iyi futbolu oynadıklarını söyledi.

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Hatayspor'un en iyi organize atak yapan takım olduğunu ve bu takıma karşı oynayabilecekleri en iyi futbolu oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 40. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tandoğan, penaltıyı gole çevirdikleri takdirde farklı bir maç olabileceğini belirterek, "Ligin en iyi hücum hattına sahip, en iyi organize atakları yapan takıma karşı elimizden gelen en iyi futbolu oynadık. Neden? Çünkü bugün U-19 takımımızdan 2-3 oyuncumuz sahadaydı. Tüm yokluklara rağmen sahada inanılmaz derecede bir performans gösterdiler. Oyunun genel anlamında penaltımızı atsaydık çok farklı olabilirdi. Rakibin tüm etkinliklerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Tabii ki zaman zaman pozisyonlar verdik ama bunlar olağan şeyler. Genç oyuncularımızı oynatmak istedik. 4 tane sakatımız, 4 tane cezalımız olmasına rağmen böyle bir deplasmana gelip sahaya çıkabilmek kolay işler değildi. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

(Doğanay Yiğitoğlu/ İHA)

Tandoğan: 'Ligin en iyi hücum hattına sahip takıma karşı oynadık'
Tandoğan: 'Ligin en iyi hücum hattına sahip takıma karşı oynadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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