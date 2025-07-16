Tammay Abraham Wolfsberger maçında oynuyor mu, ilk 11'de mi?

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak. Peki, Tammay Abraham Wolfsberger maçında oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Wolfsberger, karşı karşıya geleceği maçı, Kapfenberg'da, Alpenstadion Kapfenberg Stadyumu'nda oynanacak.

TAMMAY ABRAHAM WOLFSBERGER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Tammay Abraham Wolfsberger maçında ilk 11'de yer alıyor.

İşte, ilk 11:

BEŞİKTAŞ WOLFSBERGER MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Wolfsberger arasındaki maçı, HT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

HT Spor, Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227, Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Beşiktaş-Wolfsberger Maçı, 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak, maç saat 19:30'da başlayacak.