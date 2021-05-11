Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar
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Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar

İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Haberler | Güncel

- Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar Tam kapanma ile sahiller turizm sezonuna hazırlanıyor Balıkesir'in Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirerek sahillerini yaklaşan yaz sezonuna hazırlıyor.

- Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar

Tam kapanma ile sahiller turizm sezonuna hazırlanıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirerek sahillerini yaklaşan yaz sezonuna hazırlıyor.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tam kapanmayı fırsata çevirdi. Ekipler, ilçeye ait bütün plajları temizliyor.

Edremit Belediyesi yaklaşan yaz sezonu öncesi plajlarını daha temiz, düzenli ve Edremit'e yakışır hale getirmek için harekete geçti. Tüm çalışma alanlarında kapanmayı fırsata çeviren Edremit Belediyesi, çevre temizliği alanında da tam kapasite çalışıyor. Sahillerin boş olmasından yararlanarak Edremit sahillerini vatandaşa hizmet vermeye hazırlıyor.

Sahil temizliğinde çalışan 40 personel sahillerin çevre düzenlemesini yapıyor. Taş toplama makinesi yardımıyla kum kalitesini artırılırken, sahiller çöplerden arındırılıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Tamer Acar, "Kuzey Ege'nin incisi Edremit'imizin plajlarını halkımızın hizmetine en kaliteli şekilde sunmak için makineli temizliğe devam ediyoruz. Kovid-19 pandemisinin son bulacağını umarak, plajlarımızın yeniden dolup taşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor, turizm cenneti olan ilçemizin plajlarında çevre düzenlemelerinin ve temizliğin eksiksiz olması için Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak tam kapasite çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar
Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar
Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar
Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

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