Tam kapanmanın ardından fındık fiyatı 22,75 liradan işlem görmeye başladı
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Tam kapanmanın ardından fındık fiyatı 22,75 liradan işlem görmeye başladı

Tam kapanmanın ardından fındık fiyatı 22,75 liradan işlem görmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun kalite fındık fiyatı Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan tam kapanmanın ardından bugün başlayan kademeli normalleşme sürecine serbest piyasada 22,75 liradan işlem görerek başladı.

Giresun kalite fındık fiyatı Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan tam kapanmanın ardından bugün başlayan kademeli normalleşme sürecine serbest piyasada 22,75 liradan işlem görerek başladı.

Ülke genelinde birçok işletmeler gibi fındık tüccarlarının da alım satım yapamadıklarını ifade eden Ahmet Ergun, 3 haftalık tam kapanmanın ardından fındık fiyatlarında beklendiği gibi bir artış yaşanmadığını ifade ederek, " Tam kapanmanın ardından fındık fiyatları tam olarak oluşmadı. Ancak alımlara 22,75 liradan başladık. Bu hafta içerisinde fındık fiyatları yükseliş ya da düşüş anlamında oluşacaktır. Elinde fındık olanlar Ramazan Bayramı öncesinde pazara indirebilirlerdi ama tam kapanma nedeniyle maalesef getiremediler. Bu hafta içerisinde biraz hareketlenme bekliyoruz. Bu hareketlenme fındık fiyatlarını da etkileyecektir. Tam kapanmanın ve Ramazan Bayramının ardından oluşan ilk fındık fiyatı 22,75 liradır" bilgisini verdi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tam kapanmanın ardından fındık fiyatı 22,75 liradan işlem görmeye başladı - Haberler Ekonomi
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