Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek
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Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün 19.00 itibarıyla başlayacak tam kapanma süreciyle ilgili kritik bilgiler verdi. Soylu, çalışmak zorunda olanların e-başvuruyla izin alabileceğini belirterek, "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Soylu, e-Devlet üzerinden başvuru yapılıp izin alınabileceğini belirtti.

Tam kapanma döneminde seyahat izin belgeleri ile ilgili soru üzerine Soylu, "Yeni bir şey daha söyleyeyim; dünyanın da hayran olduğu bir e-Devlet sistemimiz var. Bakanlığımız e-Devlet sisteminde en iyi noktalardan birisindedir. Burada e-başvuru sistemimizde 'seyahat izin belgesi' bölümü bulunuyordu. Bugün vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye İçişleri Bakanlığında e-başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtık." ifadesini kullandı.

"E-DEVLET'TE CENAZE İZİNLERİYLE İLGİLİ AYRI BİR BÖLÜM AÇTIK"

Soylu, yeni uygulamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Seyahat izin belgesine girecekler, kimlerin bundan istifade edebileceği orada butonlarda belli zaten. Buna yönelik olarak da seyahat izin belgesi alınabilecek. Kim bu şehirlerarası seyahat muafiyetinden faydalanabiliyorsa orada yazıyor zaten. Aynı zamanda cenazeyle ilgili de yeni bir buton açtık. Eskiden seyahat izin belgesi içerisine defin belgesi koyularak yapılıyordu. Şimdi ona da gerek yok. Kendi adınızı, cenazenizin ismini, T.C. kimlik numarasını yazıyorsunuz, bizim sistemimiz direkt Sağlık Bakanlığı sisteminden alarak hemen 10 kişiye kadar otomatik olarak izin veriyor. 10 kişiden sonrası seyahat izin kurullarından alınabilir."

ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ E-DEVLET'TEN VERİLECEK

İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak. Diyelim ki alınamadı, onu da tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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