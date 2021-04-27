Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, tam kapanma kararına hazırlıklı olmadıklarını belirtti. Esnafın kredilerini ödeyemediğini ve yardımların hibe şeklinde olması gerektiğini ifade eden Palandöken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a 12 maddelik yeni bir talep listesi sundu. Listede esnaf ve sanatkârların gelir vergisi, stopaj gibi vergilerden muaf olması ve borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi gibi maddeler yer aldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Bloomberg HT yayınında kabineden çıkan tam kapanma kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Krediyi aldık ödeyemiyoruz, yardımlar hibe şeklinde olmalı" ifadelerini kullandı. Tam kapanma kararı beklemediklerini ve karara hazırlıklı olmadıklarını söyleyen Palandöken, işletmelere kira yardımı çağrısında da bulundu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken.

TİCARET BAKANI'NA 12 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a 12 maddelik yeni bir talep listesi de sunan TESK Başkanı Palandöken'in sunduğu talepleri arasında esnaf ve sanatkârların gelir vergisi, stopaj gibi vergilerden muaf olması ve borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi gibi maddeler yer aldı.

Palandöken'in yazılı açıklamasında, sunduğu liste şu şekilde:

- Esnaf ve sanatkârlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması,

- Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi,

- Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi,

- Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması,

- Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,

- Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,

- Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,

- Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması,

- Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi,

- Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara COVID- 19 aşısında öncelik tanınması,

- Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkân tanınmalı,

- Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkârlarımıza nakdi destek sağlanmalıdır.