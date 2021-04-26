Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi

Bakanlar Kurulu'nun ülke genelinde aldığı 17 günlük tam kapanma kararı sonrası tüm dikkatler "Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?" sorusuna yöneldi. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF'ye yakın kaynaklar, maçların asgari kadro ile oynanacağını belirtti.