Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com - Haberler | Spor

Bakanlar Kurulu'nun ülke genelinde aldığı 17 günlük tam kapanma kararı sonrası tüm dikkatler "Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?" sorusuna yöneldi. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF'ye yakın kaynaklar, maçların asgari kadro ile oynanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği yeni dönemin ardından gözler Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig maçlarına çevrildi.

MAÇLAR ASGARİ KADRO İLE OYNANACAK

Tam kapanma süreciyle ilgili konuşan TFF'ye yakın kaynaklar, maçların asgari kadro ile oynanacağını belirtti. İstisnai durum içinde değerlendirilecek maçlarda minimum sayıda görevlinin olması ise TFF'den özel olarak istenecek. Takımların konaklayacağı oteller ise kapanmadan muaf tutulacak.

Uzmanlar tam kapanmayı yorumladı! Şehirler arası seyahat kısıtlamasına dikkat çekildi
Uzmanlar tam kapanmayı yorumladı! Şehirler arası seyahat kısıtlamasına dikkat çekildi
Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den '15 gün' uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü
Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den "15 gün" uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 00:06:45. #1.16#

title