Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

Tam kapanma döneminde esnaf ve hükümeti karşı karşıya getiren alkol satışı yasağında yeni bir gelişme yaşandı. Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Hayırlı olsun" diyerek yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Artan koronavirüs vakaları sonrası Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Dün akşam saat 19.00'da başlayan kapanma, 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Söz konusu dönemde alkol satışının yasaklandığı duyurulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin açık olup olmamasıyla ilgili "Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

ESNAF KARARA TEPKİLİYDİ

Alınan karar tartışma konusu olurken, esnaf genelgede bir yasak olmadığını belirterek satışa devam edeceğini açıklamıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi.

Palandöken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz.Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza 'Yasak geldi, satmayın' deriz. Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun." dedi.

ANKARA BAROSU İPTAL DAVASI AÇTI

Alkol satışıyla ilgili son hamle ise dün Ankara Barosu'ndan geldi. Ankara Barosu, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'Tam kapanma' döneminde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer almamasına rağmen fiili olarak uygulanan alkollü içki satışı yasağına ilişkin uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Ankara Barosu'nun başvurusunda, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi ve "Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır" denildi.

YASAK KALDIRILDI

Tartışmaların odağında gelinen son noktada alkol yasağının kaldırıldığı belirtildi. Gelişmeyi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabından duyurdu. Aybaş, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.