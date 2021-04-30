Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma döneminde esnaf ve hükümeti karşı karşıya getiren alkol satışı yasağında yeni bir gelişme yaşandı. Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Hayırlı olsun" diyerek yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Artan koronavirüs vakaları sonrası Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Dün akşam saat 19.00'da başlayan kapanma, 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Söz konusu dönemde alkol satışının yasaklandığı duyurulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin açık olup olmamasıyla ilgili "Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

ESNAF KARARA TEPKİLİYDİ

Alınan karar tartışma konusu olurken, esnaf genelgede bir yasak olmadığını belirterek satışa devam edeceğini açıklamıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi.

Palandöken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz.Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza 'Yasak geldi, satmayın' deriz. Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun." dedi.

ANKARA BAROSU İPTAL DAVASI AÇTI

Alkol satışıyla ilgili son hamle ise dün Ankara Barosu'ndan geldi. Ankara Barosu, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'Tam kapanma' döneminde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer almamasına rağmen fiili olarak uygulanan alkollü içki satışı yasağına ilişkin uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Ankara Barosu'nun başvurusunda, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi ve "Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır" denildi.

Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

YASAK KALDIRILDI

Tartışmaların odağında gelinen son noktada alkol yasağının kaldırıldığı belirtildi. Gelişmeyi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabından duyurdu. Aybaş, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi
Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (2)
COVİD 19: Hesap Hacklenmiş En yetkili ağızdan bir açıklama yapılmadı !
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UĞUR DURAN: senin benim için değil. Ülkeye gelen turistlerin sıkıntı yaşamaması için. Ülkede alkol yasak dersen kim gelir ülkeye... 1 yıldır yazılan senaryoyuz oynamak zorunda kalıyoruz. Sonuç Avrupada 1. yiz dünya da 3. olduk. yazıklar olsun
Cevap Yaz 9 12 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Mustafa Şentop Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Burak Sergen Meral Kaplan Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:10:51. #1.14#

title