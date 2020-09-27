Tam Gaz filmi konusu nedir? Tam Gaz oyuncuları ve Tam Gaz özeti!
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Tam Gaz filmi konusu nedir? Tam Gaz oyuncuları ve Tam Gaz özeti!

27.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:15
Tam Gaz filmi konusu nedir? Tam Gaz oyuncuları ve Tam Gaz özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tam Gaz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tam Gaz konusu, özeti ve Tam Gaz oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tam Gaz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tam Gaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tam Gaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Tam Gaz konusu nedir, Tam Gaz oyuncuları kimler ve Tam Gaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAM GAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır...

TAM GAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Edgar Wright

Oyuncular:Ansel Elgort, Jon Bernthal, Jon Hamm, Eiza González, Kevin Spacey

Tür: Aksiyon, Suç, Müzikal

Yapım Yılı: 2017 (113 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma

Senaryo: Edgar Wright

Yapımcı Firma: Big Talk Productions, Double Negative

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Baby Driver

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