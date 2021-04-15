Tam bitti derken gerilim yeniden zirve yapacak! ABD gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda

ABD, Rusya ile yaşanan gerilim sonrasında savaş gemilerini Karadeniz'e gönderme kararından vazgeçmişti. Moskova'nın Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini ve siber saldırılar gerçekleştirdiğini iddia eden ABD'nin gemilerini geri çekmesi sonrası herkes tansiyonun düşeceğini umarken Washington bu kez de yaptırım kartını devreye soktu. ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün açıklaması beklenen Rusya'ya yönelik yaptırımlarda çok sayıda kişi ve kurumun hedef alınacağı belirtiliyor.

ABD ve Rusya arasında son dönemde Ukrayna üzerinden artan tansiyonda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması sonrası ABD iki savaş gemisini Karadeniz'e gönderme kararı almıştı. Ancak dün akşam saatlerinde ABD gemileri Karadeniz'e gönderme kararından vazgeçti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD yönetimi iki savaş gemisinin Karadeniz'e geçişine ilişkin bildiriyi geri çekti.

GEMİLERİ GERİ ÇEKTİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Gemilerle ilgili geri adım atan Biden yönetimi, bu kez yaptırım kartını masaya koymaya hazırlanıyor. Moskova'nın Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve siber saldırılar gerçekleştirdiğini iddia eden ABD'nin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bugün açıklaması bekleniyor.

30 KURUM LİSTEDE

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar yaptırımların bazı kişi ve kurumlara yönelik olacağını söyledi. Kaynaklardan biri yaptırımlar sonucunda 30 kurumun kara listeye eklenmesinin beklendiğini ve yaklaşık 10 Rus yetkilinin bu karar neticesinde ABD'den sınır dışı edileceğini söyledi.

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Hazine Bakanlığı konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, yaptırımların Rus devlet borçlanma senetlerinin alım satımını zorlaştıracak önlemler içermesinin beklendiğini söyledi.

BİRLİKLERİ GERİ ÇEK ÇAĞRISI

Rusya'nın Ukrayna sınırına ve 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da bulundurduğu asker sayısını artırmasının ardından Washington ve NATO alarma geçmişti. Rus ve Ukrayna silahlı kuvvetleri peşpeşe tatbikatlar düzenlerken NATO üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Rusya'nın Ukranya sınırına asker konuşlandırmasını görüşmek üzere dün acil olarak toplanmıştı.

Merkel ve Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde konuyu ele alırken Rusya'ya tansiyonu yükseltecek adımlar atmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden ve Merkel'in "Rusya'nın Ukrayna sınırında ve ilhak ettiği Kırım'da yaptığı askeri yığınaktan endişe duydukları ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineledikleri" ifadesi yer aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Joe Biden karşılıklı gerilimin hafifletilmesi için Rusya'ya Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birlikleri çekmesi çağrısında bulundu.