Talsad/kibar: türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

01.10.2019 18:40

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Alüminyum sektörü olarak yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştık. İhracatımız da 2019 yılı itibariyle 3 milyar doları aştı. Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli üretim üssü haline geldik" dedi.

Türkiye'de 27 yıldır metalurji sektörünün önde gelen fuarlarını organize eden Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı - ALUEXPO 2019, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde katılımcı ve ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Kibar, Türkiye alüminyum sektörünün son yıllarda çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Alüminyum sektörü olarak yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştık. İhracatımız da 2019 yılı itibariyle 3 milyar dolarını aştı. Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli bir üretim üssü haline geldik" dedi.

Türkiye'nin hammaddede tamamen dışa bağımlı olmasına karşın, yarı mamül ve mamülde ihracatın büyük oranda arttığını vurgulayan Kibar, "Türkiye'nin alüminyum ürünleri ihracatı 2017 yılında yüzde11, 2018 yılında yüzde16 arttı. Bu artışın en önemli bölümünü Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika oluşturdu. 2019 yılında da ihracat artışı devam ediyor" diye konuştu ve ekledi:

"Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği olarak ülkemiz alüminyum sektörünün büyümesi ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi için çalışıyoruz. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, sektörün dünyadaki ve Avrupa'daki önde gelen kuruluşlarının katılım ve desteği ile gerçekleşiyor. Alüminyum ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel bir etkinliğin ülkemizde ve Aluexpo Fuarı ile birlikte gerçekleşiyor olması Türkiye'nin bu alandaki uluslararası rekabetçi yapısı açısından da ayrı bir önem taşıyor."

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı ve Assan Alüminyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Göksal Güngör de, Uluslararası Alüminyum Sempozyumuna gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi ve bu sempozyumu TALSAD olarak yaklaşık 20 yıldır gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Sempozyumun çok sayıda bilimsel ve teknik makalenin sunulduğu alüminyum sektörünün gelişimi için son derece önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Güngör, bu yılki sempozyumun uluslararası alanda önemli ve güçlü profesyonel sivil toplum örgütlerinin, uzman analistlerin ve tanınmış bilim insanlarının katılım ve desteği ile gerçekleşeceğini belirterek, Aulexpo Uluslararası Fuarın ve beraberinde gerçekleşen sempozyumun Türk alüminyum endüstrisinin dünyaya açılımının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl da, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ALUEXPO fuarları hem stant alanı hem sektör lideri katılımcıları hem de profesyonel ziyaretçileriyle en prestijli fuarlar oldular. Alüminyum alanında bu yıl 80 yeni katılımcıyı bünyesine katan ALUEXPO 35 ülkeden 397 katılımcı ile kendi rekorunu kırıyor. 216 yabancı, 400'e yakın katılımcısı ile en son gerçekleştirilen 2017 fuarına göre yabancı katılımcı sayısında yüzde 38, toplam katılımcı sayısında yüzde 24 ile artış ile büyümeye devam ediyor" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA