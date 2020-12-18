Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı
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Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı

18.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:37
Talisca'nın paylaşımına yapılan

Anderson Talisca, Instagram hesabından mutluluk temalı bir gönderi paylaştı. Talisca'nın takım arkadaşı Fernandinho oyuncuya "Beşiktaş" yorumu yapınca siyah-beyazlı taraftarlar bir kez daha heyecanlandı.

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca'nın adı Beşiktaş'la yeniden anılıyor.

Bir süredir siyah-beyazlı takımla ilgili paylaşımlar yapan ve taraftarı heyecanlandıran yıldız futbolcu, son olarak Vincent Aboubakar ile fotoğrafını paylaşıp "Yakında birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

TARAFTAR YENİDEN HEYECANLANDIRDI

Anderson Talisca'nın bir gönderisine de takım arkadaşı 27 yaşındaki Fernandinho yanıt verdi. ''Hayat seçimlerle doludur ve benim seçimim mutlu olmaktır'' diyen Talisca'ya takım arkadaşından "Beşiktaş" yorumu geldi.

Talisca'nın paylaşımına yapılan 'Beşiktaş' yorumu, taraftarı heyecanlandırdı

Fernandinho'nun bu yorumu sonrası siyah-beyazlı taraftarlar bir kez daha heyecanlandı ve Brezilyalı oyuncuyu yorum yağmuruna tuttular.

2022'nin Haziran ayına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Talisca, Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezon boyunca 80 resmi maça çıkmış ve 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.

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