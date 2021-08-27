Taliban'ın Merkez Bankası Başkan'ı olarak atadığı ismin diploması olmadığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban'ın Merkez Bankası Başkan'ı olarak atadığı ismin diploması olmadığı ortaya çıktı

Taliban'ın Merkez Bankası Başkan'ı olarak atadığı ismin diploması olmadığı ortaya çıktı
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Taliban yönetimi tarafından hafta başında Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Hacı Muhammed İdris'in herhangi bir yüksek öğrenim diploması olmadığı ortaya çıktı.

Afganistan'ın yönetimini ele geçiren Taliban, geçtiğimiz pazartesi günü ülkenin Merkez Bankası Başkanlığı'na Hacı Muhammed İdris'i atadı. Reuters'ta yer alan habere göre, İdris'in herhangi bir finansal eğitim ve yüksek öğrenim görmediği belirtildi. Haberde, İdris'in bir süredir Taliban'ın finans bölümü başkanlığını yürüttüğü bilgisine yer verildi.

ÖLDÜRÜLEN LİDERLE FİNANSAL ÇALIŞMALAR YAPTI

Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, kuzeydeki Jawzjan eyaletinden İdris'in, 2016 yılında bir insansız hava aracı saldırısında öldürülen cihatçı örgütün önceki lideri Molla Akhtar Mansour ile finansal konularda uzun süredir çalışma deneyimine sahip olduğunu söyledi.

ESKİ BAŞKAN ÜLKEYİ TERK ETTİ

Eski Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ajmal Ahmady, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan kalkan uçaklardan birisi ile ülkeyi terk etmişti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Metin Çekmez Burcu Biricik Merve Boluğur Celil Nalçakan
Spor Ali Koç Mesut Özil Arda Turan Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taliban'ın Merkez Bankası Başkan'ı olarak atadığı ismin diploması olmadığı ortaya çıktı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.08.2021 14:15:44. #1.13#

title