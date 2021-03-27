Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor
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Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Aydın Efelerspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Aydın Efelerspor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları Antalya'da kampa girerek sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, üçüncü hazırlık maçını oynadı. Hazırlık maçında Aydın Efelerspor ile karşılaşan Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi. Aydın Efelerspor karşısında Talasgücü Belediyespor'un gollerini Bilal Kılıç ve Doğancan Akkaya attı. Antalya kampında oynadığı üç hazırlık maçını da kazanan Sarı-Lacivertliler 2 hazırlık maçı da oynayacak. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor
Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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