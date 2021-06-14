Talasgücü Belediyespor deplasmanda kaybetti
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Talasgücü Belediyespor deplasmanda kaybetti

Talasgücü Belediyespor deplasmanda kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 1-0 mağlup oldu.

Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 5. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ilk maçında Kayseri derbisini kaybeden Sarı-Lacivertliler ikinci maçında ise deplasmanda Cumhuriyet Üniversitesi'ne kaybetti grupta son sırada yer aldı.

Stat: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Hakemler: Ceyhun Panba xx, Berkay Otuzbiroğlu xx, Baran Can Durmuş xx

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Tolga Kaya xxx, Macit Arabacı xxx, (Eren x dk.80), Fatih Kama xxx, (Aykut Şafak x dk.70), Emre Açıkgöz xxx, Cenk Köksal Boğazkesen xxx, Abdulkadir Aytak xxx, Muhammed Yavuz Çolak xxx, (Recep Tayyip xx dk.59), Mustafa Yüksektepe xxx, Hüseyin Ateş xxx, (Yasir Çakmak x dk.70), Muhammed Yıldırım xxx, Abdurrahman Çağlar xxx

Talasgücü Belediyespor: Ayhan Öztürk x, Bilal Kılıç x, Canberk Soykuvvet x, Ramazan Taş x, (Mert Tolun x dk.83), Resul Ekrem Turhan x, Bünyamin Demir x, (Recep Yaşar x dk.65), Doğancan Akkaya x, Tugay Tiryaki x, (Necati Önal x dk.65), Furkan Camcı x, (Turgay Aydoğan x dk.72), Burak Öztürk x, Abdulkadir Kaplan x

Gol: Abdulkadir Kaplan (k.k) dk.87 (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Sarı Kartlar: Recep Tayyip, Abdurrahman Çağlar (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi), Ramazan taş, Abdulkadir Kaplan (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kart: Canberk Soykuvvet dk.82 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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