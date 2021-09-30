Talasgücü Belediyespor, Afyon'da kamp yapacak - Haberler Spor
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Talasgücü Belediyespor, Afyon'da kamp yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Talasgücü Belediyespor, Afyon'da kamp yapacak

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan ekiplerden Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını Halil Aslan yönetiminde sürdürüyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan ekiplerden Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını Halil Aslan yönetiminde sürdürüyor. Bu sezon iyi bir kadro kurarak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor kamp programını da belirledi.

Kamp öncesinde son durumu görmek için Yalovaspor ile hazırlık karşılaşması oynayan Talasgücü Belediyespor, kadrosunu ve taktiğini Afyon kampında netleştirecek. Afyon'da yapılacak olan kamp çalışmalarının lige hazırlık açısından çok büyük önem taşıdığını belirten Teknik Patron Halil Aslan, "Bu kampta kondisyon yüklemelerini yapacağız. Hazırlık karşılaşmalarıyla da lig öncesinde eksikliklerimizi görme şansı yakalayacağız" şeklinde konuştu. Talasgücü Belediyespor Afyon kampında 4 ya da 5 hazırlık karşılaşması oynayacak. Afyon'da oynayacakları hazırlık maçlarını belirlemek üzere olduklarını belirten Teknik Patron Halil Aslan, "Özel karşılaşmalar hem kadromuzu belirleme, hem de mevcut oyuncuların eksiklerini görme açısından son derece önemli. Bu karşılaşmalar lig öncesinde bizim için önemli bir ölçü olacak. Afyon kampını çok önemsiyoruz. Lig planlaması büyük ölçüde TFF tarafından yapılmış durumda. Hal böyle olunca da kamp ve hazırlık maçı programı seçeneğini uygulamaya koyduk" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli takım son olarak Artvin Hopaspor forması giyen ve Çaykur Rizespor alt yapısından yetişen genç kanat oyuncusu Berkay Yılmaz ile anlaşma sağladı. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor, Afyon'da kamp yapacak

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Haber: Talasgücü Belediyespor, Afyon'da kamp yapacak - Haberler Spor
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