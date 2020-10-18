Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu
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Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu

18.10.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:16
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu

TAKSİM'de, farklı kostümleriyle gösteri yapan grup vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

TAKSİM'de, farklı kostümleriyle gösteri yapan grup vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Grup üyeleri ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını unuttu.

İstiklal Caddesi'nde ilginç kıyafetleriyle dolaşan 3 kişi kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti. Kendilerini sokak sanatçısı olarak tanıtan kişilerin yanına yaklaşarak kıyafetlerini inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlar, fotoğraf çektirdikleri sırada, yasak olmasına rağmen maskelerini çıkartırken, sosyal mesafe kuralını da unuttular.


- İstanbul
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu
Taksim'de fotoğraf çektirme merakı maske ve sosyal mesafeyi de unutturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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