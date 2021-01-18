Taksicilerden Türkiye'de yeniden hizmete başlayan Uber için karşı hamle
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Taksicilerden Türkiye'de yeniden hizmete başlayan Uber için karşı hamle

18.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:52

Taksiciler, istinaf mahkemesi tarafından Türkiye'de erişim engeli kaldırılan Uber'e karşı harekete geçti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan Uber'e Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. 2019 yılında hem web sitesine hem de uygulamasına girilemeyen Uber'e erişim engeli geçtiğimiz yılın sonunda istinaf mahkemesinin verdiği kararla kaldırılmıştı. Taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam başlayan Uber için taksicilerden yeni bir adım daha geldi.

TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Uber'in engelini kaldıran istinaf mahkemesinin kararını temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay'ın bozma kararı vermesi halinde, dosya yeniden ilgili istinaf mahkemesine gönderilecek. Bu durumda dosya kendisine istinaf mahkemesi "bozmaya uyma" kararı veya ilk karar hakkındaki düşüncesinde ısrar ederek "direnme" kararı verebilecek.

2014 yılında Türkiye'ye giriş yapan Uber, ülkede 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda ise istinaf mahkemesi, Uber'e erişim engelini kaldırdı ve Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.

"TÜRKİYE'YE İNANIYORUZ VE BAĞLIYIZ"

Uber Türkiye'den konuyla yapılan açıklamada ismi açıklanmayan Uber Global Sözcüsü'nün, "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

Uber Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Türkiye'de Uber'e gelen erişim engelinin istinaf kararı ile iptal edilmesinden çok mutluyuz. Uygulamamız, sarı taksilerle İstanbullulara hizmet vermeye devam edecek. Türkiye'deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Birlikte güzel bir geleceğe…" denilmişti.

Taksicilerden Türkiye'de yeniden hizmete başlayan Uber için karşı hamle
Haber Yorumları (10)
SİVAS: Uber olsun
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TUNA: VALLAHİ BİLLAHİ ÇOK SEVİMDİM DEFALARCA KULLANDIM AİLEMLE ÇOK SAYGILI MÜTEVAZİ BİR SİSTEM TAKSİCİLER ÖNCE KENDİ ARALARINDAKİ BALİCİ TİMERCİLERİ TEMİZLESİN VATANIMIZA HAYIRLI OLSUN ALLAH BOL KAZANÇLAR VERSİN
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YÜRÜ UBER: BEN ORAYA GIDEMEM COK TRAFIK VAR BEN ORAYA GIDEMEM YAKIN MESAFE O KOLIYI TAKSIYE KOYAMAYIZ YASAK 10 LIRA FAZLA VERIYODUK INSAN GIBI MUAMELE GORUYODUK UBERLE. TAKSICILER COK SIMARDI MEYDAN BIZE KALDI DIYE IYI OLMUD OH ICIMIN YAGLARI ERIDI.
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