Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. En son teknik direktörle yolları ayıran Ilıcalı'nın takımın gidişatında herhangi bir değişiklik yaşanmaması sonrası takımı komple revize etme kararı aldığı iddia edildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti.

Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi.

HERKESİ GÖREVDEN ALIYOR

Mynet'in haberine göre yönetim kurulu ile ufak bir toplantı yapan Acun Ilıcalı'nın kulüpte memnun olmadığı yöneticileri görevden alacağı ve devre arasına kadar takımı revize edeceği ileri sürüldü.

Ligin 9. haftası tamamlanırken 6 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunan Fortuna Sittard ligin son sırasında yer alıyor.