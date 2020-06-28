Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma verilen 3 günlük izinde Alaçatı'ya gitti. Arkadaşlarıyla görüntülenen Yalçın'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
28.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:38
Denizlispor'u 5-1 yendikten sonra Konyaspor'u da 3-0'la geçen Beşiktaş'ta moraller yerine gelmişti.
3 GÜNLÜK İZİNDE ALAÇATI'YA GİTTİ
Avrupa şansını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, alınan başarılı sonuçların ardından takıma 3 gün izin verdi. Bu arayı fırsat bilen 47 yaşındaki teknik adam, tatil sezonunu açtı.
İzmir Alaçatı'ya giden Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenirken görüntülendi.