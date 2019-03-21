Takım İlkay'a Emanet

ALMAN milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte fotoğraf çektirdikleri için Almanya'da kamuoyunun hedefi yapıldı. Takımdan atılmaları yönünde tam bir kampanya yürütüldü. Bunun sonucu iki futbolcu da milli takım maçlarında seyirciler tarafından ıslıklandı protesto edildi. Rusya'da 2018 Dünya Şampiyonası'nda Almanya'nın erken elenmesinde Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın performanslarına bağlandı. Mesut Özil eleştiriler üzerine sert bir mektup yazarak, milli takımdan istifa etti.

Milli takım antrenörü Joachim Löw, 2018 Dünya Şampiyonası'nda başarısız kalan milli takımda değişikliğe gitti ve takımın en tecrübeli oyuncuları Thomas Müller, Jerome Boateng ve Mats Hummels'i takım dışı bıraktı. Ancak, Manchester City orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı milli takımda tuttu. Wolfsburg'ta Volkswagen Arena'da dün akşam oynanan Almanya Sırbistan hazırlık maçında 30'uncu maçına çıkan İlkay Gündoğan sadece tam devre oynamakla kalmadı. İlkay aynı zamanda ikinci yarıda antrenör Löw'ün talimatıyla kaptan pazu bandını da taktı. İlkay Gündoğan maç sonrası yaptığı açıklamada, bunun kendisi için de biraz sürpriz olduğunu söyledi ve şöyle dedi: "Manuel Neuer ben ikinci devre oynamayacağım. Kaptan pazu bandını alır mısın diye sordu. Ben de elbette dilerek gurur ve saygıyla kaptan pazu bandını alıp taktım. İkinci devre daha fazlasını vermeye çalıştım. Futbol kariyerimde kaptan pazu bandını ilk kez taşımam beni çok duygulandırdı. Bu, benim takımda sevilip sayıldığımı gösteriyor. Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum. Hem kişiliğim hem de futbolumla bunu ödemek istiyorum."

Takım antrenörü Joachim Löw ise kararını şöyle açıkladı: Maçı kulübemden izlerken, takımda en tecrübeli oyuncu olarak İlkay'ı gördüm ve takım kaptanı pazu bandını ona verdim."

İlkay Gündoğan, takım kaptanı kaleci Manuel Neuer, Toni Kroos ve Joschua Kimmich'le beraber takımda kaptan pazu bandını takan dördüncü oyuncu.