Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı

Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda kampa başladı. Çalışmalar öncesi çekilen takım fotoğrafında Volkan Demirel'in yer almaması ise dikkat çekti. Alınan bilgilere göre Demirel'in 3-4 günlük izin aldığı ve ilerleyen günlerde takımdaki geleceğinin netleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe, teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Topuk Yaylası'nda kampa başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk kamp gününde çekilen fotoğraflarda Volkan Demirel'in yer almaması dikkat çekti.

GELECEĞİ İLERLEYEN GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Fanatik'in haberine göre; Vitor Pereira'nın yokluğunda takımı çalıştıran Volkan Demirel bir anda gündem konusu oldu. Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, 3-4 günlük izin aldı. Geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı
Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı
Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ve Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı
Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ve Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı
Eski Galatasaraylı Bruma'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir rekabete tutuştu
Eski Galatasaraylı Bruma'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir rekabete tutuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Taner Ölmez Selin Şekerci Ayşegül Çınar Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:34:07. #1.16#

title