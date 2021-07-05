Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda kampa başladı. Çalışmalar öncesi çekilen takım fotoğrafında Volkan Demirel'in yer almaması ise dikkat çekti. Alınan bilgilere göre Demirel'in 3-4 günlük izin aldığı ve ilerleyen günlerde takımdaki geleceğinin netleşeceği öğrenildi.
Fenerbahçe, teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Topuk Yaylası'nda kampa başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk kamp gününde çekilen fotoğraflarda Volkan Demirel'in yer almaması dikkat çekti.
GELECEĞİ İLERLEYEN GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK
Fanatik'in haberine göre; Vitor Pereira'nın yokluğunda takımı çalıştıran Volkan Demirel bir anda gündem konusu oldu. Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, 3-4 günlük izin aldı. Geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.