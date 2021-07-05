Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda kampa başladı. Çalışmalar öncesi çekilen takım fotoğrafında Volkan Demirel'in yer almaması ise dikkat çekti. Alınan bilgilere göre Demirel'in 3-4 günlük izin aldığı ve ilerleyen günlerde takımdaki geleceğinin netleşeceği öğrenildi.