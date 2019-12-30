Takasbank'ın değeri altına dayalı dijital varlığı BiGA piyasada

30.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:42

Takasbank, stablecoini BiGA Dijital Altın'ı ve blockchain (blokzincir) tabanlı dijital varlık transfer platformu BiGA Dijital Varlık Platformu'nu piyasaya sürdü.

Takasbank, değeri "Borsa İstanbul kasalarında fiziksel olarak saklanan her bir gram altın"a dayalı BiGA isimli dijital varlığı ve BiGA'nın işlem göreceği blockchain teknolojisine dayalı dijital varlık transferi uygulaması BiGA Dijital Varlık Platformu'nu tanıttı.

Şirketten konuyla ilgili yapılan duyuruda şöyle denildi: "Blokzincir teknolojisi üzerine yapılan çalışmaların ilk ürünü olarak; dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altının blokzincir teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye transferine imkan tanıyan ve marka adı 'BiGA Dijital Altın' olan projemizin uygulamaya geçişini duyurmanın ve Borsa İstanbul Grubu'nun bir üyesi olarak, ülkemiz ekonomisine yerli ve milli bir uygulamanın daha eklenmesinin haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz."Dijital Varlık Transfer Platformu üzerinde işlem görecek olan varlık, karşılığı Borsa İstanbul kasalarında fiziksel olarak saklanan her bir gram altının karşılığı olarak üretilen ve 'BiGA' olarak isimlendirilen dijital değerdir. Sistemde dijital varlık için ihraç, itfa ve transfer olmak üzere üç ana kabiliyet bulunmaktadır. Bunların yanı sıra blokzincir teknolojisi ile çalışan BiGA Platformu ile Altın Transfer Sistemi arasında entegrasyon, mutabakat yetkinlikleri, izleme ve raporlama gibi ek özellikler de sağlanmaktadır.

"30/12/2019 tarihi itibari ile uygulamaya alınan 'BiGA Dijital Altın' projesine ilk etapta Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası katılım sağlamıştır. Böylece katılımcı bankalarla birlikte Türkiye'nin finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağı kurulmuştur. Takasbank tarafından sunulan platformdan hizmet sağlayacak olan katılımcı bankaların kendi sistemlerinde yapacakları geliştirmelerle birlikte altın bakiyeleri katılımcı bankalar arasında 7/24 transfer edilebilecektir." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA