Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta ilk birinciler belli oldu

Sporculara denizden gökyüzüne koşma imkanı veren organizasyonda Tahtalı Run to Sky birincisi Andrii Lysenko, Chimera Run birincisi ise Üzeyir Söylemez oldu.

Sporculara denizden gökyüzüne koşma imkanı veren organizasyonda Tahtalı Run to Sky birincisi Andrii Lysenko, Chimera Run birincisi ise Üzeyir Söylemez oldu.

Kemer Belediyesi'nin desteği ve Corendon Airlines'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta, Tahtalı Run to Sky ve Chimera Run yarışlarının birincileri belli oldu. Deniz kenarından başlayıp 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanan 27 km mesafeli Tahtalı Run to Sky yarışını Andrii Lysenko birinci sırada tamamlarken, manzarası ile ünlü Kemer'in Çıralı bölgesinde koşulan 29 km mesafeli Chimera Run'da ise ipi Üzeyir Söylemez göğüsledi.

İki yarışın kadınlar ve erkekler ilk 3'leri ise şu şekilde oldu:

Tahtalı Run to Sky Kadınlar İlk 3 (saat, dakika, saniye)

1. Itır Atadiyen – 04.47.48

2. Hacer Uslu – 05.44.45

3. Ezgi Keskin – 05.45.45

Tahtalı Run to Sky Erkekler İlk 3

1. Andrii Lysenko – 03.44.21

2. Oğuzhan Emre Singer – 04.01.57

3. Servet Mutlu Tozkar – 04.09.53

Chimera Run Kadınlar İlk 3

1. Kübra Yüksel – 04.08.00

2. Svetlana Çatak – 04.20.04

3. Aysun Yavuzcan – 04.26.15

Chimera Run Erkekler İlk 3

1. Üzeyir Söylemez – 02.48.45

2. Erhan Çalışkan – 03.02.44

3. Hüseyin Aydın Aktaş – 03.10.36 - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı