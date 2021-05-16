- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
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- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | Yaşam

- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı Engelli vatandaşları '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı

GAZİANTEP - Engelli vatandaşları '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 'Engelliler Haftası'nda ilçedeki engelli vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Tahmazoğlu, Kıbrıs Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Musa Köroğlu'nu ve Çağdaş Mahallesi'nde ikamet eden Esila Nur Hançerli'yi ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti. Engelli vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Tahmazoğlu, verdiği hediyelerle engellilerin yüzünü güldürdü.

2 bin 500 tekerlekli sandalye hediye edildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirterek "10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Şahinbey Belediyesi olarak sadece Engelliler Haftası'nda değil yılın 365 günü engelli kardeşlerimizin yanındayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana 2 bin 500 engelli kardeşimize akülü ve manuel ihtiyaçlarına göre tekerlekli sandalyeyi hediye ettik. Herhangi bir bedel veya mavi kapak getir demeden ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"Allah kendisinden razı olsun"

Hançerli ailesi Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Allah razı olsun devletimizden ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan" dedi.

- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı
- Tahmazoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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