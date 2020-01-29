Tahkim bağımsız değil!

29.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:33

Hürriyet - Güven Özalp | AİHM, Trabzonspor ile sözleşmesi sürerken İngiltere'ye dönen ve 65 bin Euro cezaya çarptırılan futbolcu Ömer Rıza ve üst klasman yardımcı hakem listesinden çıkarılan Serkan Akal'ın başvuruları temelinde karar verdi.



Tarafların tezlerini inceleyen AİHM, dün aldığı kararda Tahkim Kurulu üyelerini dış baskılardan, özellikle de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun etkisinden, koruyacak bazı önlemlerin yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Tahkim Kurulu üyelerini atayan TFF Yönetim Kurulu'nun büyük ölçüde futbol kulüplerinin temsilcilerinden oluştuğuna dikkat çeken AİHM, Tahkim Kurulu üyeleri açısından bağlayıcı meslek ahlak ilkeleri bulunmadığına ve üyelerin yemin etmediğine işaret etti.



TÜRKİYE TAZMİNAT ÖDEYECEK



Mahkeme, TFF Yönetim Kurulu'nun Merkez Hakem Kurulu üzerindeki etkisine de dikkat çekti.



Türkiye'deki futbol uyuşmazlıklarının çözülmesi sırasında sistemik bir sorun olduğunu vurgulayan AiHM, devletin bu alanda reforma gitmesi gerektiğinin altını çizdi.



Buna göre ilgili kanun ve Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün değişmesi gerekiyor. AiHM, atılabilecek adımlara örnek olarak Tahkim Kurulu'nun, TFF Yönetim Kurulu'ndan yeterince bağımsız olmasını sağlayacak bir yeniden yapılandırmaya işaret etti.



AiHM Kararı gereği Türkiye, Ali Rıza'ya 19 bin 475, Serkan Akal'a 12 bin 500 Euro tazminat ödeyecek.