Tahir Karapınar kimdir? Tahir Karapınar Ne iş yapıyor? Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
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Tahir Karapınar kimdir? Tahir Karapınar Ne iş yapıyor? Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

1967 İzmir doğumlu Tahir Karapınar, Türk eski futbolcu, teknik direktör. Altay'a olan yakınlığıyla bilinir.

Tahir Karapınar kimdir? Tahir Karapınar Ne iş yapıyor? Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
09.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:48


Tahir Karapınar kimdir?

20 Haziran 1967'de İzmir doğumlu Tahir Karapınar,futbol hayatı boyunca İzmir'de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbolcu, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerine son verdi.

2004 yılında efsanesi olduğu Altay'da antrenörlük yapmaya başlayan Karapınar, İzmir ekibinde 2009 yılına kadar çeşitli kategorilerde görev aldı.

2009'un ilk aylarında Altay'ın teknik direktör Feyyaz Uçar ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirildi. 2008-09 sezonunda 1. Lig'i 5. sırada tamamlayarak takımın play-off'lara kalmasını sağladı.

Fakat yarı filnalde elenerek Süper Lig'e yükselemedi. Sezon sonunda görevinden istifa etti.

2011 yılında Gaziantepspor'un başına geçen 53 yaşındaki teknik adam, 2013 ve 2014 yıllarında Manisaspor'da, 2017 yılında ise Konyaspor'da görev aldı.

Tahir Karapınar kimdir? Tahir Karapınar Ne iş yapıyor? Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
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