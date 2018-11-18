Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 63 - Beşiktaş Sompo Japan: 56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 63-56 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada galibiyete uzanan taraf 67-56'lık skorla kırmızı-siyahlı ekip oldu. Bu sonuçla Gaziantep ekibi puanını 11'e çıkarken- Beşiktaş da 11 oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Mehmet Karabilecen xx, Duhan Köyiçi xx

Gaziantep Basketbol: James xxx 16, Orhan Hacıyeva xx 8, Murat Göktaş x, Vasiliauskas xx 6, Yunus Çankaya x, Kadir Bayram x 8, Jekiri xxx 10, Tomas xxx 12, McKissic xx 6, Can Uğur Öğüt xx 5, Doğan Şenli x, Murat Göktaş x,

Başatrenör: Nenad Markovıc

Beşiktaş Sampo Japan: Ivan Buva xxx 14, Jason Rich xxx 13, Burak Yıldızlı x 2, Erkan Veyseloğlu x 2, Kenan Sipahi x 2, Ömer Utku Al x, Samet Geyik x, Kyle Gibson xx 8, Can Maxim Mutaf xx 8, Dusan Cantekin x, Joe Alexander x, Robin Benzing xx 5

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. Periyot: 23-10 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Devre: 38-24 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. Periyot: 48-45 (Gaziantep Basketbol Lehine) - GAZİANTEP