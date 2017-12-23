Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Salon: Karataş ŞahinbeyHakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Can MavisuGaziantep Basketbol: Armand 15, Rudd 11, Orhan Haciyeva 8, Lyons 25, Freimanis 6, Carter 10, Balazic, Can Uğur Öğüt 6, Erol Can Çinko 4İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Toolson 13, Mert Çevik, Bircevic 3, Thompson...
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu
Gaziantep Basketbol: Armand 15, Rudd 11, Orhan Haciyeva 8, Lyons 25, Freimanis 6, Carter 10, Balazic, Can Uğur Öğüt 6, Erol Can Çinko 4
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Toolson 13, Mert Çevik, Bircevic 3, Thompson 11, Buva 10, Tevfik Akdamar 2, Buckner 24, Klobucar 9
1. Periyot: 25-15
Devre: 44-36
3. Periyot: 71-47
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 85-72 mağlup etti.
Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, 3. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-15 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.
Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 71-47 üstün geçtiği karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.