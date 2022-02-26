Taha Akgül'den altın madalya

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasında şampiyon oldu.

125 kilo serbest stil ranking güreş turnuvasında mindere çıkan Taha Akgül, eleme maçlarında rakiplerine bir puan verdi. Yaptığı 5 maçı da rahat kazanan milli güreşçi, finalde karşılaştığı Moğolistanlı Lkhagvagerel Munkhtur'u 1 dakika 6 saniyede (10-0) teknik üstünlükle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasında son gününde yarın 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86 ve 92 kilolarda sabah seansında elemeler, akşam seansında ise yapılacak finallerle turnuva sona erecek.